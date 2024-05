DWD-Vorhersage Saarland zwischen zwei Wetter-Tiefs eingekeilt – aber zum Vatertag lugt wohl Sonne hervor

Grau in Grau starten die Menschen im Saarland in die neue Woche. Das Gewitter-Risiko nimmt zu. Regen wird am Montag zum ständigen Begleiter. In einigen Teilen warnt der DWD erneut vor Starkregen. Allerdings klettern allmählich wieder die Temperaturen. Dennoch bleiben sie nach wie vor unter 20 Grad. In der Spitze erreichen sie 18 Grad. In Höhenlagen ist es frischer: 13 Grad dort das Maximum.