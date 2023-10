DWD-Vorhersage Unwirkliches Wetter im Saarland – 29 Grad im Oktober, stürmische Böen, dann Temperatursturz

Erste Vorboten gab es bereits am Donnerstag, als erste Schauer über die Region hinwegzogen und die Temperaturen weit unter die ungewöhnlich milden Werte der Vortage sanken. Doch heute wird es nochmals richtig hochsommerlich warm. Das sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach voraus. Spitzenwerte von 29 Grad und das mitten im Oktober werden erwartet. Die Wolken zogen bereits in der Nacht ab. Danach erwartet die Menschen in der Region ein sonniger Tag.