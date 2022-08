Wetterbericht : Einzelne Schauer, dann wird’s wieder sonniger – das Wetter im Saarland zum Wochenende

Saarbrücken Der Start ins Wochenende wird beim Wetter zuerst mal noch gemischt. Doch zum Sonntag hin wird es wieder trockener. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Detail.

Wolken und blauer Himmel wechseln sich am heutigen Freitag, 19. August, ab. Zunächst sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fürs Saarland vereinzelte Schauer voraus. Die sollen im Laufe des Tages aber nur kurz ausfallen. Am Abend wird die Wolkendecke dichter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad.