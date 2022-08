Die Wetteraussichten der nächsten Tage : Der Donnerstag bleibt heiß – ab Freitag ziehen Wolken auf

Am Donnerstag kündigt sich im Saarland ein weiterer Hitzetag an. Zum Wochenende hin ziehen Wolken auf, und es soll deutlich abkühlen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind dann auch Schauer und Gewitter möglich.

Viel Sonnenschein und blauen Himmel – das bringt der Donnerstag, 25. August, im Saarland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es weitgehend wolkenlos und niederschlagsfrei. Und es wird heiß: Die Höchsttemperaturen sollen bei 29 bis 34 Grad liegen. Auch in Nacht bleibt der Himmel größtenteils sternenklar, die Temperaturen sinken auf 19 bis 16 Grad.

Am Freitag ziehen von Westen her immer dichter werdende Wolken auf, über den Tag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Laut DWD kühlt es auf 26 bis 28 Grad ab. In der Nacht werden 14 bis 18 Grad sowie vereinzelt weitere Schauer und Gewitter erwartet.