DWD-Prognose Wetterdienst warnt vor Schnee, Dauerregen und stürmischem Wind im Saarland

Dann setzt zunächst Schneefall bis in die Niederungen ein. Während dieser im Bergland teils kräftig ausfällt, geht er in Tallagen bereits im Laufe des Vormittags in ergiebigen Regen über. Dann ist in den kommenden 24 Stunden mit Mengen von bis zu 40 Liter auf den Quadratmeter zu rechnen.