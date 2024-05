Wetterbericht Dauerregen, Unwetter-Gefahr – so ungemütlich beginnt die Woche im Saarland

Die dichten Wolken bleiben dem Saarland am Dienstag erhalten. Immer wieder regnet es, so die DWD-Vorhersage. Allerdings sollen die Niederschläge nicht mehr so massiv ausfallen wie am Tag zuvor. Der Wind weht nur noch schwach. 15 bis 18 Grad sind maximal drin. In höheren Lagen ist bei 13 Grad Schluss.