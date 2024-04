DWD-Vorschau So sonnig und warm wird’s im Saarland zu Hexennacht und am 1. Mai

Update | Saarbrücken · Steht dem Tanz in den Mai und der Bollerwagen-Tour am Feiertag noch was im Weg? Die Temperaturen steigen. Doch was ist mit der Sonne? Die Vorhersage für Hexennacht und den Tag der Arbeit vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

30.04.2024 , 07:56 Uhr

Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne: Das sagen Meteorologen fürs Saarland voraus. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wenn’s nach den Temperaturen geht, ist Sommer angesagt. Noch vor dem Tag der Arbeit klettern die Werte kräftig. Doch wie wird’s zur Hexennacht mit dem Wetter im Saarland? Draußen grillen oder eher Schutz vor Regen im Haus suchen? Und wird die Bollerwagen-Tour eher eine nasse Angelegenheit? Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagen, wie es voraussichtlich wird. Sommer-Temperaturen zur Hexennacht im Saarland Die Nacht auf Dienstag, 30. April, blieb mild. Die Werte sanken auf elf bis sieben Grad. Die Wolken waren nicht mehr so zahlreich wie noch am Montag. Flächendeckender Niederschlag blieb aus. Richtig Fahrt nehmen die Temperaturen am heutigen Dienstag auf. Nach bisherigen Prognosen soll es bis zu 27 Grad warm werden. Ab 25 Grad sprechen Experten von einem Sommertag. Sogar in den höheren Gebieten des Nordsaarlandes sollen die Werte 20 Grad erreichen. Fallen Hexennacht-Feuer und Tanz in den Mai ins Wasser? Allerdings bleibt ein ausnahmenslos strahlend blauer Himmel aus. Zunächst ziehen noch viele Wolken übers Saarland hinwegziehen. Doch bis zum Mittag wird es heiter, heißt es in der DWD-Vorhersage. Am Nachmittag können Gewitter folgen. Die sind dann möglicherweise mit Starkregen und Hagel verbunden. Sturmböen sind damit verbunden. Aber die Gewitter treten nur vereinzelt und örtlich begrenzt auf. Die beruhigende Botschaft für jene, die Hexennacht draußen verbringen wollen und Feste geplant haben: Die meiste Zeit soll es trocken bleiben. Damit steht auch Hexenfeuern nichts im Wege. So wird das Wetter im Saarland am Tag der Arbeit Tauchen hier und da zu Beginn der Nacht auf Mittwoch noch vereinzelt Gewitter auf, soll’s damit in der zweiten Hälfte vorbei sein. Dann zieht auch der Regen ab. Die Temperaturen gehen unterdessen auf 13 bis acht Grad zurück. Erneut kommt Sahara-Staub auf das Saarland zu – wann damit zu rechnen ist Wettervorhersage Erneut kommt Sahara-Staub auf das Saarland zu – wann damit zu rechnen ist Doch was ist am Tag der Arbeit, am Feiertag 1. Mai? Können sich Wanderfreudige auf eine Wandertour trauen? Der Wetterdienst prognostiziert für Mittwoch einen durchweg sonnigen Tag. Und ein weiteres Mal steigen die Temperaturen mit bis zu 27 Grad auf sommerliche Werte. Wer sich mit Bollerwagen in höhere Gefilde begibt, der stellt sich auf bis zu 21 Grad ein. Trotz der recht positiven Voraussagen sind Gewitter nicht ganz auszuschließen. So sind die Aussichten hin zum Wochenende Wenige Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern prägen die Nacht zu Donnerstag. Weitestgehend bleibt es indes trocken. Die Anzeige auf dem Thermometer erreicht dann 13 bis elf Grad. Nur in exponierten Stellen wird es lediglich neun Grad. Etwas kühler, aber längst nicht kalt, präsentiert sich der Donnerstag. Bei vielen Wolken regnet’s immer mal wieder. Gleichzeitig drohen erneut Gewitter. Besonders im Bergland sollen sie kräftig ausfallen. Sturmböen und Starkregen inbegriffen. Die Lage beruhigt sich im Laufe der Nacht auf Freitag. Während es anfangs noch donnert und blitzt, lassen Gewitter später nach. Elf bis sieben Grad sind zu erwarten.

