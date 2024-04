DWD-Voraussage Hohe Temperaturen und wieder Sahara-Staub – so wird das Wetter im Saarland bis Hexennacht

Durchwachsen startet die Region in die neue Woche. Viele Wolken lassen nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag, 29. April, nur selten der Sonne eine Chance. Allerdings sind Regenfälle nicht zu erwarten. Dabei werden im Laufe des Tages bis zu 21 Grad erreicht. Maximal 16 Grad werden es in höheren Lagen.