Wetterbericht : Heiß wird’s heute wieder im Saarland bei viel Sonne – Zum Wochenende hin steigt Gewitterrisiko

Saarbrücken Wolken, die am Vormittag über das Saarland ziehen, haben nichts zu bedeuten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt einen Mittwoch mit Sonnenschein und hohe Temperaturen an. Die Waldbrand-Gefahr bleibt damit an den meisten Messstationen hoch.

Noch am frühen Morgen können Wolkenfelder über das Saarland hinwegziehen. Die bringen aber keinen Regen in die Region. Vielmehr ist wieder Sonnenschein von früh bis spät für den heutigen Mittwoch, 24. August, vorausgesagt. Das melden die Fachleute beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Wenn überhaupt, dann ist es tagsüber nur mal leicht bewölkt. Mehr ist nicht zu erwarten. Dabei steigen die Temperaturen wieder kräftig an. Bis zu 34 Grad sollen sie erreichen. Abkühlung durch Wind ist kaum drin. Es weht nur eine schwache Brise.

Waldbrand-Gefahr bleibt an den meisten Messstellen im Saarland hoch

Damit bleibt die Waldbrand-Gefahr an den meisten Messpunkten hoch. Das gilt für Weiskirchen, Tholey, Überherrn-Berus, Saarbrücken-Burbach sowie am Flughafen (Warnstufe vier von fünf). Nur für Perl-Nennig und Neunkirchen-Wellesweiler gilt mittlere Gefahr (Warnstufe drei von fünf).

Niederschlagsfrei bei sternenklarem Himmel wird die Nacht auf Donnerstag. Es bleibt mild bei 18 bis zwölf Grad. Nur in Höhenlagen können die Werte an einigen Plätzen auf bis zu neun Grad sinken.

Der Donnerstag präsentiert sich dann wie schon die Tage zuvor. An der Wetterlage ändert sich zumindest an diesem Tag nichts. Die Sonne scheint abermals vom blauen Himmel. Nur ein paar Schönwetterwolken können über die Region hinwegziehen. Zwischen 30 und 33 Grad pendeln sich die Temperaturen ein. Bergregionen erreichen bis zu 28 Grad.

Weiterhin für hohe Temperaturen kündigen Meteorologen für die Nacht auf Freitag an. 18 bis 13 Grad – frischer soll’s nicht werden. Dabei lassen sich auch dann nur wenige Wolken blicken. Damit ist dann weiterhin nicht mit Regen zu rechnen.

Am Freitag kündigt sich eine Wetteränderung an. Im Laufe des Tages wird die Wolkendecke dichter. Das Regen- und Gewitterrisiko nimmt damit zu. Es wird nicht mehr ganz so warm wie in den Vortagen. Die momentane Prognose: 26 bis 30 Grad an Flüssen und in Städten, 22 bis 25 Grad im Bergland.

An dieser Lage ändert sich in der Nacht zu Samstag nicht allzu viel. Regen, Donner und Blitz können das Saarland weiterhin erreichen. Dabei pendeln sich die Temperaturen auf die Werte der Nächte zuvor ein: 18 bis 14 Grad soll es geben.

Erster Ausblick aufs Wetter am Wochenende im Saarland

Starke Bewölkung sagen die Experten nach bisherigen Wettermodellen für Samstag voraus. So beginnt der Tag wahrscheinlich mit Regenschauern und vereinzelt Gewitter. Da soll sich aber zum Nachmittag hin beruhigen. Am Nachmittag soll es auflockern. Damit ziehen die Niederschläge ab. Es wird nicht mehr so heiß: 23 bis 27 Grad im Flachland, 21 bis 23 Grad in höheren Lagen.