Wetterbericht : Nach Regen und Gewitter beruhigt sich mildes Herbst-Wetter im Saarland (mit Video)

Saarbrücken Grau und regnerisch präsentiert sich der Dienstagvormittag. Sogar Gewitter sind möglich. Dann soll sich das Wetter im Saarland etwas beruhigen.

Erste teils kräftige Regenschauer waren nach einem sonnigen Tag am Montagabend bereits über das Saarland hinweggezogen. Auch in der Nacht blieb es örtlich feucht. So präsentiert sich der heutige Dienstagvormittag, 18. Oktober, ebenfalls von seiner niederschlagsreichen Seite.