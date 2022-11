Wetterbericht : So trüb sind die Aussichten fürs Saarland die kommenden Tage (mit Video)

So trüb sind die Aussichten fürs Saarland die kommenden Tage (mit Video)

Saarbrücken Der Herbst hat das Saarland im Griff. Wolken verhangener Himmel, immer mal wieder Regen. Und jetzt setzt sich die Jahreszeit auch allmählich bei den Temperaturen durch. Der Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Wer im Saarland am heutigen Dienstag, 15. November, auf Sonne hofft, der sollte sich von diesen Gedanken rasch verabschieden. Denn die Wetter-Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) künden trübes Herbst-Wetter an.

So bleibt es den gesamten Tag über stark bewölkt. Regen mischt sich immer wieder mal darunter. Die Temperaturen sind aber noch für Mitte November recht mild. So steigen die Werte auf bis zu 14 Grad. Nur in höher gelegenen Gebieten ist bei acht Grad Schluss. Der Wind kann auffrischen und kommt aus südlicher Richtung.