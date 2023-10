Wetter-Umschwung angekündigt Temperatur-Sturz erreicht Saarland nach Hochsommer im Oktober

Regen, Wind, frische Temperaturen: Was die Menschen bereits seit Tagen in Nord-Deutschland erleben, rückt jetzt auch ins Saarland vor. Damit verabschiedet sich wohl das außergewöhnlich milde Wetter bereits am heutigen Donnerstag, 12. Oktober. Nur am Freitag könnte es noch einmal für die Jahreszeit ungewöhnlich warm werden.