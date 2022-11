DWD-Wetter : So sonnig wird der Herbst am Wochenende im Saarland (mit Video)

So sonnig wird der Herbst am Wochenende im Saarland (mit Video)

Saarbrücken Vielerorts war in der Nacht dichter Nebel im Saarland aufgezogen. Der soll sich aber im Verlauf des Freitagvormittags verziehen. Wie dann das Wetter heute und am Wochenende wird – die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Trübe Aussichten – die soll es nur am frühen Freitag, 11. November, geben. Dann klärt sich das Wetter im Saarland auf. So lauten die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Und die versprechen ein sonnig-herbstliches Wochenende.