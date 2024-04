DWD-Wetter Nach Sommer-Tagen im Saarland Temperatursturz und stürmische Böen

Nass und frisch, dazu eine steife Brise: Das kündigen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach für die Region an. Kräftige Böen ziehen bereits seit dem frühen Morgen übers Land. Dazu legten die Temperaturen einen wahrlichen Sturz hin. Waren am Montag sommerliche Werte von mehr als 25 Grad angesagt, rechnen Meteorologen damit, dass jetzt noch maximal zwölf bis 16 Grad drin sind. In Höhenlagen rechnen sie mit höchstens zehn Grad.