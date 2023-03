DWD-Wetter Es wird ziemlich mild im Saarland – aber sonniger Frühling sieht anders aus

Starke und aufgelockerte Bewölkung halten sich am Donnerstag die Waage. Gelegentlicher Regen wechselt sich mit Schauern ab. Der Wind ist spürbar. In höheren Lagen dreht er abermals bis zu stürmischen Böen auf, lässt am Abend erneut nach. Wie an den Tagen zuvor steigen die Temperaturen erneut auf milde 16 Grad.