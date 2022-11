Wetterbericht : Die Aussichten fürs Saarland – Nebel verzieht sich, Sonne kommt zum Vorschein (mit Video)

Saarbrücken Mit teils dichtem Nebel von der Nacht startet das Saarland in den heutigen Donnerstag. Allerdings soll sich die Sonne im Laufe des Tages durchsetzen. Alle Wetter-Details vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Viele Wolken, dazu Nebel: So beginnt der heutige Donnerstag, 10. November, im Saarland. Allerdings soll es so nicht bleiben. Das kündigen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an.