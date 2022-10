Wettervorhersage : Halloween und Allerheiligen im Saarland – dieses Wetter kommt auf uns zu (mit Video)

Saarbrücken Viel zu warm für die Jahreszeit: So wird es auch am letzten Tag im Oktober. Doch bleibt es auch trocken zu Halloween und Allerheiligen? Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fürs Saarland.

Nach den Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ist am heutigen Montag bis zum Mittag mit den meisten Wolken zu rechnen. Diese weichen im weiteren Tagesverlauf zunehmend. Am Nachmittag sollen dann heitere Abschnitte folgen. Niederschläge kündigen die DWD-Meteorologen bis zum Abend nicht an.