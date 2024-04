DWD-Bericht Polarluft zieht übers Saarland hinweg – so frostig wird es in den kommenden Tagen

Während Süddeutschland und insbesondere die Alpenregionen mit teils erheblichen Schneefällen rechnen müssen, bleibt das Saarland weitgehend von solchen Kapriolen verschont. Dennoch sollten die Menschen in der Region mit frostigen Werten zurzeit umgehen. Denn polare Kaltluft zieht über Deutschland hinweg und erreicht damit die Gebiete an Saar, Blies und Mosel. Das kann für Obstbäume, die jetzt noch in voller Blüte stehen, gefährlich werden. Denn diese dürften oftmals den Frost nicht überleben. Bauern rechnen deswegen jetzt schon mit Ernteeinbußen. So auch etliche Winzer.