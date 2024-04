DWD-Wetter Amtliche Warnung: Im Saarland drohen heute Sturmböen

Das Wetter im Saarland wird am heutigen Donnerstag, 4. April, zu einer Herausforderung für all jene, die draußen sein müssen. Denn Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigen für die Region so einige Kapriolen an. Dabei kann es viel regnen. Und das ist noch nicht alles.