Wetter : So warm wird es diese Woche im Saarland (mit Video)

Saarbrücken Das Wetter im Saarland zeigt sich von seiner herbstlichen Seite – was Regen, Wind und Wolken betrifft. Doch im Laufe dieser Woche sind die Temperaturen fast schon frühlingshaft mild. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Landregen erwarten die Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach in dieser Woche fürs Saarland zunächst mal nicht. Aber ein goldener Herbst sieht auch anders aus. Doch die Temperaturen haben es in sich.

Der Start in die neue Woche am heutigen Montag, 7. November, ist ziemlich wolkenverhangen. Sowohl am Morgen als auch im weiteren Tagesverlauf bestimmen graue Abschnitte das Wetter. Immer wieder kann es regnen. Die meiste Zeit soll es aber trocken sein. Es wird bis zu 16 Grad warm. Der Wind weht mäßig, in höheren Lagen sind starke Böen möglich.