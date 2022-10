Wetterbericht : Die Aussichten fürs Wochenende: Hält das milde Herbst-Wetter im Saarland an? (mit Video)

Die Aussichten fürs Wochenende: Hält das milde Herbst-Wetter im Saarland an? (mit Video)

Saarbrücken Erheblich frischer als zuvor war es in der Nacht auf Freitag. Doch die Temperaturen ziehen im Laufe des Tages wieder kräftig an. Und wie sind die Aussichten im Saarland fürs Wochenende? Der Überblick vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Knapp über dem Gefrierpunkt haben vielerorts die Temperaturen in der Nacht auf Freitag gelegen. Damit war es empfindlich kühler als zuvor. Doch der heutige Freitag, 7. Oktober, soll uns wieder mildes Herbst-Wetter bescheren.

Nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach liegt das Saarland weiterhin unter Hochdruckeinfluss, der uns damit weiterhin angenehm warme Meeresluft beschert. Bis zu 18 Grad werden demnach erwartet. Im Bergland verharrt die Anzeige auf dem Thermometer bei 14 Grad.

Nach Nebel Durchzug von Wolken im Wechsel mit Sonne

Nebelschwaden ziehen an einigen Plätzen in der Nacht auf Samstag erneut auf. Dazu ist es etwas bewölkt. Mit Regen rechnen DWD-Meteorologen nicht. Die Temperaturen gehen auf zehn bis sieben Grad zurück.

Gasverbrauch bundesweit auf Rekordniveau – So ist die Situation im Saarland

Bundesnetzagentur warnt: “Die Lage kann sehr ernst werden“ : Gasverbrauch bundesweit auf Rekordniveau – So ist die Situation im Saarland

Mit teils dichter Wolkendecke geht es am Samstag los. Vereinzelt sind Regentropfen drin, die aber im Tagesverlauf abziehen. Dann reißt auch der Himmel auf. 15 bis 18, in höheren Lagen 14 Grad kündigen die Fachleute an. Während der Wind im Flachland mäßig weht, präsentieren sich einige kräftigere Böen im Bergland.