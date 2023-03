DWD-Wetter : Grauer Start in die Woche – Sogar Schnee ist im Saarland möglich

Etwas Schnee könnte diese Woche im Saarland fallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Will Lester

Saarbrücken Wolken verhangener Himmel, winterliche Temperaturen: So startet das Saarland in die neue Woche. Und der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet hier und da Schneeflocken. Die Aussichten für die nächsten Tage.

Obwohl der meteorologische Frühling bereits am 1. März begonnen hat, lässt entsprechendes Wetter im Saarland auf sich warten. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sehen eher frostig aus.

So startet die Region schon am heutigen Montag, 6. März, ziemlich trüb in die neue Woche. Demnach ist es den gesamten Tag über meist stark bewölkt. Aus denen kann es immer mal wieder Schauer geben.

Wo sich Menschen im Saarland auf Schnee und glatte Straßen einstellen müssen

Teilweise kommen diese sogar bis ins Flachland als Schneeregen runter. In höheren Lagen ist Schneefall angesagt. Im Nachmittag geht in Niederungen der Niederschlag in Regen über. Anfangs kann es hier und da glatt werden. Doch die Temperaturen klettern auf vier bis sieben Grad, auf den Bergen pendeln sich die Werte zwischen null und drei Grad ein.

Trocken starten die Menschen im Saarland in die Nacht auf Dienstag. Erst allmählich zieht sich der Himmel wieder zu. Dann sind Regen und Schnee erneut möglich, sagen die DWD-Experten. Es kühlt bis auf den Gefrierpunkt ab. Höher gelegen wird es minus drei Grad kalt. Ab der zweiten Nachthälfte wird’s dann in Höhenlagen stürmisch.

Diese stürmischen Böen bleiben am Dienstag zunächst noch erhalten. Der Himmel ist bedeckt. Nur vereinzelt kommt es zu Regen oder Schnee im Bergischen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze, sodass einzelne Flocken auch in den niedriger gelegenen Landesteilen auftauchen können. Zwei bis sechs Grad sind angekündigt.

Fast überall ist in der Nacht auf Mittwoch mit Schnee zu rechnen. Auch in Tälern geht der Regen im Laufe der Nacht in Schneefall über. Ein bis minus vier Grad werden prognostiziert.

Schnee im Bergland, Regen in tiefen Lagen: Das sind die Aussichten auch für Mittwoch. Bei mäßigem Wind steigen die Werte tagsüber auf null bis fünf Grad.

Die Wetter-Entwicklung zum Wochenende hin

Dafür sinken die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag. Minus vier Grad bis maximal zum Gefrierpunkt soll es werden. Dabei ziehen verstärkt wieder Wolken übers Saarland hinweg. Das bedeutet, dass sich Schnee und Schneeregen erneut ausbreiten.

Dieses Szenario setzt sich am Donnerstag in ähnlicher Weise fort. Regen in Flusslagen, Schnee oder Regen mit Schnee vermischt in Hochlagen. Dabei wird es mit bis zu acht Grad etwas wärmer als zuvor.

Bei drei bis minus ein Grad muss mit glatten Wegen und Straßen gerechnet werden. Denn in der Nacht auf Freitag sind wieder Regen und Schnee möglich. Allerdings soll’s nicht ergiebig werden.