DWD-Wetter fürs Wohenende : Unwetter-Warnungen für weite Teile Deutschlands – und so wird’s im Saarland

Regen und Wind: die Aussichten fürs Saarland am Wochenende. (Symbolbild) Foto: dpa/dpaweb/Martin Gerten

Saarbrücken Ungemütlich wird es am Wochenende: Regen bei sehr milden Temperaturen und teils stürmische Böen kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Dabei kommt das Saarland noch glimpflich davon.

Für viele Regionen in Deutschland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. So weisen die Meteorologen auf Sturmböen hin. Auch das Saarland ist von ruhigem Winter-Wetter weit entfernt.

Allerdings scheint nach aktuellen Prognosen die Region recht ungeschoren davonzukommen, was starken Wind betrifft. Allerdings wird’s mild und nass. Wenn auch nicht so ganz.

Foto: Ruppenthal 90 Bilder Die besten Drohnen-Bilder aus dem Saarland: So schön ist unser Bundesland von oben

Die Wetter-Aussichten fürs Wochenende im Saarland

So zeigt sich der Himmel durchweg grau. Bereits am heutigen Freitag, 3. Februar, beginnt der Vormittag mit Niesel. Im Laufe des Tages verstärken sich die Niederschläge. Dabei klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad. Gleichzeitig legt der Wind zu und erreicht im Bergland starke Böen. Dort werden Maximalwerte von bis zu fünf Grad erwartet.

Lesen Sie auch Sulzbach legt Klimabericht vor : Kommunale Treibhausgasbilanz vorgestellt: Sulzbach setzt auf Photovoltaik

In der Nacht auf Samstag bleibt den Menschen im Saarland Regen erhalten. Immer wieder wird’s nass. Dabei gehen die Temperaturen auf sieben bis vier Grad zurück.

So setzt sich die Wetterlage auch am Samstag fort. Regen begleitet die Region durch den Tag. Es wird ein wenig frischer als am Vortag. Auf sieben bis elf Grad pendeln sich die Temperaturen ein. Der Wind lässt gleichzeitig vorübergehend nach.

Meist viele Wolken ziehen in der Nacht zu Sonntag übers Land hinweg. Die bringen erneut Regen mit sich. Es kühlt auf fünf bis ein Grad ab. Die Windböen legen abermals zu.

Örtlich Schauer, in höheren Lagen auch Schnee werden am Sonntag das Wetter im Saarland bestimmen. Sechs bis neun Grad im Flachland, drei bis fünf in höheren Lagen kündigen die Meteorologen an.

Gleichzeitig dreht der Wind auf. Im Bergland drohen sogar stürmische Böen, wie es vom DWD dazu heißt. All das ist aber weit von den Unwetter-Warnungen für andere Teile Deutschlands entfernt.

So startet das Saarland in die neue Woche

Die Schauer lassen dann in der Nacht auf Montag allmählich nach. Auch der Wind flaut ab. Es wird kälter: Von plus zwei bis minus zwei Grad ist die Temperaturspanne.