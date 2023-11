DWD-Wetter Schnee, Wind und Kälte – das sind die Aussichten fürs Saarland

Wenn sich diese Schwaden am Donnerstag verzogen haben, bleibt es grau. Eine dichte Wolkendecke liegt weiterhin über dem Saarland, so lautet die Prognose. Nur hier und da kann es ein wenig schneien. Mit größeren Mengen rechnet der DWD aber nicht. Unterdessen lässt der Wind nach. Die Temperaturen liegen mit mit ein bis plus zwei Grad knapp über dem Nullpunkt.