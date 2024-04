DWD-Wetter Heute Frost und Schnee im Saarland – doch langsam wird Polarluft verdrängt

Während andere Regionen in Deutschland teils bis zum Nachmittag von Niederschlägen verschont bleiben, soll sich nach Angaben der DWD-Experten in Offenbach der Himmel rasch zuziehen. Dann regnet es vielerorts. An anderen Stellen ist Graupel drin. Auf den Bergen schneit es. Darum warnt der DWD vor Glätte schon am Vormittag. Dies betrifft das gesamte Bundesland in allen Regionen.