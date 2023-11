DWD-Bericht Erste Schnee-Flocken überm Saarland – nasses und windiges Wetter am Wochenende

Nass geht es am Samstag weiter. Graupel und Schneeschauer sind vornehmlich am Vormittag in den Höhenlagen vom Saarland drin. Ansonsten regnet es vielerorts. Die Wolken sind dicht. Der Wind bläst nach wie vor kräftig bei sieben bis zehn Grad. Fünf Grad werden es in den nördlichen Landesteilen.