Wettervorhersage : Sonne am Tag, strenger Frost in der Nacht – die Aussichten fürs Saarland

Sonne am Tag, strenger Frost in der Nacht – die Aussichten fürs Saarland

Frisch und trocken: So zeigt sich das Wetter im Saarland. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Saarbrücken Kaltes, aber ruhiges Winterwetter: Das melden Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fürs Saarland. Doch hält sich die Lage? Oder müssen sich die Menschen auf einen Umschwung einstellen?

Nach einem recht niederschlagsreichen Januar zeigt sich der Winter zurzeit von seiner eher trockenen Seite. So zumindest verheißen es die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fürs Saarland. am Dienstag, 7. Februar.