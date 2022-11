Wetterbericht : Wochenende wird nass und kalt – Kommen danach nochmals Werte um 20 Grad aufs Saarland zu? (mit Video)

Saarbrücken Heiter beginnt der Donnerstag im Saarland. Doch dann ziehen Wolken und nachfolgend Regen auf. Am Wochenende wird’s ungemütlich, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Doch nächste Woche könnte es nochmals richtig warm werden.

Nur wenige Wolken sollen am Donnerstagvormittag, 3. November, übers Saarland hinwegziehen. Es wird heiter. Das sagen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Doch der Himmel zieht sich später zu.

Am Nachmittag wird die Wolkendecke so dicht, dass auch Regen dazukommt. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad. Wer höher unterwegs ist, wird sich mit elf Grad begnügen müssen. Es weht ein mäßiger Wind. Zeitweise stark böig frischt er im Bergland auf.

So entwickelt sich das Wetter im Saarland zum Wochenende hin

Regen und viele Wolken bleiben nach DWD-Prognose der Region auch in der Nacht auf Freitag erhalten. Dabei gehen die Werte auf neun bis sechs Grad zurück. Der Wind frischt auf und bleibt in Höhenlagen stark böig.

Vereinzelte Schauer bei wechselnder Bewölkung: So startet der Samstag. Doch im Laufe des Tages gehen die Fachleute beim DWD davon aus, dass es auflockert. Die Temperaturen passen sich der Jahreszeit an: Neun bis 13 Grad sind das Maximum.

In der Nacht zum Sonntag ziehen immer mehr Wolken über das Saarland hinweg. Noch soll die Region aber keinen Regen abbekommen. Die Temperaturen pendeln sich auf den Werten der Vornacht ein, was erneut bedeutet, dass örtlich Bodenfrost entstehen kann.

Wetter-Phänomen La Niña könnte kommende Woche Frühlingstemperaturen ins Saarland bringen

Nach bisherigen Wettermodellen sollen die Temperaturen in der kommenden Woche wieder nach oben gehen. Grund dafür ist ein globales Wetterphänomen, wie es beim Portal Weather.com heißt. Demnach kommt es durch Wellenbewegungen in der Atmosphäre, wobei in einige Regionen kalte Polarluft nach Süden zieht und wie in Europa warme Luft aus dem Mittelmeer Deutschland erreicht.