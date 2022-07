Wetterbericht : Der Samstag wird der schönste Tag am Wochenende im Saarland

Der Samstag wird der schönste Tag am Wochenende im Saarland

Saarbrücken Sonnenschein von früh bis spät ist am heutigen Samstag angesagt. Wechselhafter zeigt sich der Sonntag. Und auch der Start in die neue Woche ist zwar weiterhin warm, aber unbeständig. Der ausführliche Wetterbericht.

Hochsommerliches Wetter herrscht am Samstag, 30. Juli, im Saarland. Die Sonne zeigt sich den ganzen Tag. Wolken sind kaum zu sehen. Das melden die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Dazu klettern die Temperaturen erneut auf hochsommerliche Werte. Sie erreichen an die 30 Grad.