Wetterbericht : Hitzewelle legt Pause ein – Heute ist’s im Saarland deutlich kühler – Waldbrandgefahr entspannt sich etwas

Foto: B&K/Bonenberger / B&K 40 Bilder Wo Saarländer sich jetzt schon abkühlen können

Saarbrücken Es bleibt sommerlich, allerdings werden keine Werte weit über 30 Grad erreicht. Auch mehr Wolken als bisher sind am Himmel über der Region. Der ausführliche Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nach den Tagen mit Temperaturen weit über 30 Grad sollen die Werte am heutigen Dienstag, 26. Juli, deutlich darunter bleiben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach werden fürs Saarland zwischen 24 und 28 Grad erwartet. In höheren Lagen ist bei 21 Grad Schluss.

Gleichzeitig stufen die Fachleute beim DWD die Waldbrandgefahr von hoch auf mittel herab. Lag sie am Montag noch bei der zweithöchsten Stufe (vier von fünf), gehen sie heute von der dritten Stufe aus. Eine weitere Entspannung in den kommenden Tagen ist aber wegen der anhaltenden Trockenheit nicht in Sicht.

Außerdem ziehen mehr Wolken am Himmel vorbei. Eventuell können in nördlichen Landesteilen ein paar Tropfen herunterkommen. Ansonsten bleibt es überwiegend weiterhin trocken. Die Sonne setzt sich vielerorts durch. Nach einigen Böen am gestrigen Montag ist der Wind heute nur schwach.

Wenn überhaupt, ist auch in der Nacht auf Mittwoch nur vereinzelt mit Regen zu rechnen. Es ist bewölkt. Mit 16 Grad zeigt sich die Nacht mild.

Wenig Wolken, meist Sonne: So lautet die Prognose für Mittwoch. Von Niederschlag gehen DWD-Meteorologen nicht aus. Mit bis zu 27 Grad soll es noch ein wenig unter den Vortageswerten bleiben.

Kühler wird’s dann in der Nacht zu Donnerstag. Bei wenigen Wolken gehen die Werte auf 13 bis neun Grad zurück. Weiterhin fällt kein Regen.

So entwickelt sich das Wetter im Saarland voraussichtlich zum Wochenende hin

Das setzt sich am Donnerstag fort, obwohl Wolken über die Region hinwegziehen. Meist ist Sonnenschein angesagt. Damit klettern die Temperaturen und schrammen nach bisheriger Vorausschau mit bis zu 29 Grad knapp an der 30-Grad-Marke.

Teils dichte Wolken kennzeichnen die Nacht auf Freitag. Das bedeutet aber nicht, dass es regnet. 17 bis zwölf Grad sind angekündigt.

Höhere Schauerneigung prognostizieren DWD-Experten für Freitag. Stark bewölkt soll es sein bei bis zu 29 Grad.