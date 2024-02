DWD-Wetter Amtliche Unwetter-Warnung vor Sturm und Dauerregen im Saarland – diese Gebiete sind besonders betroffen

Zum Beginn des Wochenendes am Samstag wird es noch kühler. Sechs bis neun Grad werden vorausgesagt. In höher gelegenen Gebieten ist bei sechs Grad Schluss. Es ziehen wieder Schauer auf, die im Bergland in Schnee übergehen. Das setzt sich in der Nacht auf Sonntag bei zwei bis minus ein Grad fort.