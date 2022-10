Wetterbericht : Herbstlich regnerisch startet das Saarland ins Wochenende – Temperaturen klettern (mit Video)

Saarbrücken Nass und ungemütlich wird es im Laufe des heutigen Freitags. Wolken begleiten das Saarland den gesamten Tag. Wie es am Wochenende wird, darüber informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wenn sich am Vormittag der Nebel verzieht, soll es im Saarland grau weitergehen. Denn dichte Wolken ziehen am heutigen Freitag, 14. Oktober, über das Saarland hinweg. Das kündigen Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach an.