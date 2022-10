Wetterbericht : Nach Sonne und mildem Herbst – so wird das Wetter im Saarland

Saarbrücken Am Dienstag und am Mittwoch stehen die Chancen auf ein paar Sonnenstunden noch am besten. Im Verlauf der Woche wird es zunehmend wechselhafter. Die Vorhersagen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für das Saarland im Detail.

Im Saarland startet der Dienstag, 11. Oktober, am Morgen neblig-trüb und bewölkt. Im Tagesverlauf soll es im Norden aufklaren. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad.

Nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach liegt das Saarland weiterhin unter Hochdruckeinfluss. Das beschert uns auch in den kommenden Tagen milde Herbst-Temperaturen.

So wird das Wetter im Saarland in den kommenden Tagen

Teils bewölkt und teils klar ist es auch in der Nacht auf Mittwoch. Vor allem in tieferen Lagen können Nebelschwaden aufziehen. Mit Regen rechnen DWD-Meteorologen nicht. Die Temperaturen gehen zurück auf bis zu minus drei Grad. Gebietsweise ist mit Frost zu rechnen.

Nachdem sich die teils zähen Nebelfelder am Mittwochmorgen aufgelöst haben, bleibt es im Tagesverlauf trocken und bewölkt, nur im Norden klart es zeitweise auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad.

Bewölkt, niederschlagsfrei und mit örtlichen Nebelfeldern geht es auch in die Nacht auf Donnerstag. Es kühlt auf neun bis vier Grad ab.

Bei anhaltend wechselhaftem Wetter und teils dichteren Wolken wird am Donnerstag zeitweise schauerartiger Regen vorhergesagt. Dabei erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad, in Hochlagen zwölf bis 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung.

Ein erster Blick aufs Wetter zum Ende der Woche

In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt. Hier und da können ein paar Tropfen fallen, die Temperaturen sinken auf zwölf bis acht Grad.