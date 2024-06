Ab Mittag Tornado über dem Saarland möglich – Warnung vor Gewitter mit extremem Unwetter-Potenzial

Sommerliche Temperaturen und heiteres Wetter am Dienstagvormittag, 18. Juni: Bereits zum Sonnenaufgang zeigte sich am Himmel ein faszinierendes Schauspiel: rote Schleierwolken am Himmel über dem Saarland. Das angenehme Sommerwetter soll aber nur ein paar wenige Stunden anhalten. Dann kann es in der Region ungemütlich werden. Das kündigen Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) an und warnen in einer ersten Meldung vor möglichem Unwetter.