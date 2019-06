Erneut droht Ungemach : Wetterdienst warnt vor Unwetter über dem Saarland

Schwülwarmes Wetter schon am Morgen: Der Deutsche Wetterdienst hält wegen dieser Lage Unwetter ab dem Abend für wahrscheinlich. (Symbolbild). Foto: dpa/Andre März

Saarbrücken Meteorologen rechnen den dritten Tag in Folge mit schweren Gewittern. Eine entsprechende Warnung ging aktuell für Mittwoch (5. Juni) raus.

Bislang ist das Saarland von folgenschweren Gewittern verschont geblieben. Und schon droht neues Ungemach. Am dritten Tag in Folge warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern überm Land. So rechnen die Meteorologen ab heute Abend mit schweren Gewittern. Ab 21 Uhr sollen sie mit Starkregen über uns hinwegziehen. Hagel und orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern können sie begleitern. Sogar einzelne Tornados sind drin. Die angespannte Lage soll bis Donnerstagmorgen anhalten.