Deutscher Wetterdienst warnt : Es wird glatt auf saarländischen Straßen

Offenbach/Saarbrücken Eisige Temperaturen und Regen können zu Straßenglätte führen. Autofahrer sollten auf der Hut sein.

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Freitag auf dichte Bewölkung und Regen einstellen. Bis zum Mittag bestehe zudem Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Morgen liegen die Temperaturen noch im Minusbereich. Für den Raum Saarbrücken sind bis zu -2 Grad angesagt. Im Laufe des Tages steigen die Werte auf drei bis sechs Grad. In den Bergen seien stürmische Böen möglich.