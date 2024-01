Über KATWARN Deutscher Wetterdienst warnt vor extremem Glatteis im Saarland – „starke Beeinträchtigungen“ erwartet

Mehr ins Detail geht die amtliche Unwetterwarnung auf der Website des DWD. Sie gilt von 6 Uhr am Mittwoch bis 4 Uhr am Donnerstag. Dabei sollen Schneemengen zwischen fünf und 20 Zentimetern fallen, in Staulagen bis zu 25 Zentimeter. Zudem sei bereits von Dienstag auf Mittwoch mit leichtem bis mäßigem Frost zwischen 0 und minus 6 Grad zu rechnen. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen laut DWD auf bis zu minus 9 Grad.