Wetterdienst Erneut amtliche Hitze-Warnung fürs Saarland – lokale Unwetter sind möglich

Doch zunächst zeigt sich ein quasi wolkenloser Himmel über dem Saarland und sorgt an diesem Samstag, 20. Juli, rasch für steigende Werte. Die amtliche Warnung gilt zunächst ab 11 bis 19 Uhr. In dieser Zeit klettern die Temperaturen auf bis zu 34 Grad. Das ist nochmals ein Grad höher als am Freitag.