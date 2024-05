DWD-Prognose So wird das Wetter am Muttertag im Saarland

Am Sonntag ist mit Höchstwerten zwischen 23 Grad im Bergland und bis 27 Grad entlang der Flüsse der vorläufige Temperaturhöhepunkt zu erwarten. Der Tag beginnt gering bewölkt oder sonnig, im Tagesverlauf können sich Quellwolken bilden. Gegen Abend sind von Westen her erste Schauer möglich, die sich in der Nacht örtlich verstärken können. In der Nacht zum Montag sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad.