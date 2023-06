Drohen Klinikschließungen? Durchbruch bei Krankenhausreform – was das für das Saarland bedeutet

Bund und Länder haben sich in der Debatte über die geplante Krankenhausreform angenähert. Von einem „Durchbruch“ sprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag nach Beratungen mit seinen Landeskolleginnen und Landeskollegen in Berlin. Die „Grundstruktur“ der Reform stehe, sie könne nun aller Voraussicht nach wie geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten. Die Annäherung wurde auch dadurch möglich, dass der Bund den Ländern in den Streitfragen weit entgegen kam.