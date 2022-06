Oliver Luksic erklärt : Drei Firmen in St. Wendel profitieren – Sondervermögen Bundeswehr stärkt den Standort Saarland

Saarbrücken/Berlin Der saarländische Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic begrüßt die Einigung beim Sondervermögen für die Bundeswehr. Besonders drei Firmen im Landkreis St. Wendel profitieren davon.

Die Ampelregierung hat sich mit der Union auf das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro geeinigt. „Das Sondervermögen ist wichtig für die Zukunft der Bundeswehr und zollt unseren Soldaten den verdienten Respekt. Die in Saarlouis ansässige Luftlandebrigade 1 wird in ihrer Ausrüstung deutlich modernisiert und verbessert werden“, teilte der saarländische Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic (PSts) am Donnerstag, 2. Juni, mit.