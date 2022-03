Eine medizinische Herausforderung : „Die Operation hat meine Karriere gerettet“

Radrennfahrerin Lisa Klein wurde innerhalb kurzer Zeit zweimal von Dr. Markus Pahl im Caritas-Krankenhaus Dudweiler operiert. Erst hatte sich die Olympiasiegerin und Weltmeisterin die rechte Schulter, dann den kleinen Finger der linken Hand gebrochen. Foto: BeckerBredel

Dudweiler Die Radrennfahrerin Lisa Klein ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Eine schwere Verletzung ihrer rechten Schulter hat sie im Krankenhaus Dudweiler operieren lassen.

„Dr. Pahl hat meine Schulter gerettet“, sagt Lisa Klein. „Ihm habe ich zu verdanken, dass ich weiterhin Radrennen fahren kann.“ Lisa Klein aus Völklingen-Lauterbach ist eine der erfolgreichsten deutschen Radrennfahrerinnen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021 gewann sie im Bahnrad-Vierer der Frauen die Goldmedaille in Weltrekordzeit. Im Herbst 2021 wurde sie mit der deutschen Mannschaft Weltmeisterin in der Mixed-Staffel.

Dr. Markus Pahl ist Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie am Caritas-Krankenhaus St. Josef in Dudweiler. Erst im September 2021 haben sich Klein und Pahl kennen gelernt. „Bei einem Trainingslehrgang in den Alpen in Österreich bin ich im vergangenen Jahr am 13. September mit dem Mountainbike gestürzt“, berichtet Lisa Klein. „Es war ein Fahrfehler.“ Die 25 Jahre alte Radsportlerin fiel auf die rechte Schulter, fuhr danach jedoch weiter. Doch sie hatte Beschwerden. Sie suchte Rat beim Erfurter Sportmediziner und Unfallchirurgen Dr. Gerad Lutz, den sie von ihrer Zeit am Olympiastützpunkt Erfurt kannte. Dort hatte sie sechs Jahre lang gelebt. Da Lisa Klein ohnehin einen Abstecher ins Saarland plante, empfahl Lutz ihr wärmstens, einen Termin bei Markus Pahl zu vereinbaren.

„Ich bin Dr. Pahl sehr dankbar, dass das kurzfristig möglich war“, sagt Lisa Klein. Bei der Untersuchung am 16. September stellte sich heraus, dass beim Sturz in den Alpen die rechte Schulter ausgekugelt war. „Obwohl mir der Arzt davon abgeraten hat, eine Woche später an der Weltmeisterschaft in Belgien teilzunehmen, wollte ich unbedingt starten“, sagt Klein. Und tatsächlich holte sie in der deutschen Mixed-Staffel – drei Frauen, drei Männer – die Goldmedaille.

Lisa Klein feiert ihren Sieg mit dem Bahnrad-Vierer der Frauen bei den Olympischen Spielen in Tokio im August 2021. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

„Die Schmerzen waren heftig, das war an der Grenze des Erträglichen“, sagt die Sportlerin. Markus Pahl staunt immer wieder, „was Spitzensportler aushalten“. Lisa Klein habe sich mit ihrer lädierten Schulter noch aufs Zeitfahrrad gesetzt, wo die Ellenbogen ganz dicht zusammenliegen müssen. „Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein.“ Sogar extrem schmerzhaft. Denn am 27. September kam Lisa Klein für eine Kernspin-Aufnahme ihrer Schulter in die Caritas-Klinik St. Theresia am Rastpfuhl in Saarbrücken, ein Tag später war sie wieder bei Markus Pahl in Dudweiler, um den Befund zu besprechen. „Die Aufnahmen zeigen, dass die Schulter gebrochen war. Als die Schulter beim Aufprall auf den Boden ausgekugelt ist, muss ein kleines Stück der Schulterpfanne abgebrochen sein. Man spricht von einer Schulterpfannenrandfraktur“, erläutert Pahl.

In der Schulterpfanne lagert und dreht sich das obere Ende des Oberarmknochens. Da der Trainingsunfall in den Alpen schon 17 Tage zurücklag und die Schulter all die Tage nicht ruhiggestellt war, die Selbstheilungskräfte des Körpers aber schon am Werk waren, war das Knochenstück teilweise schon wieder angewachsen – allerdings in der falschen Position. Heilung in Fehlstellung nennen das die Ärzte. „Ein Viertel der Gelenkfläche war über fünf Millimeter verschoben. Für ein Gelenk ist das viel. Ohne Korrektur kommt es zur Arthrose“, erläutert Markus Pahl.

Zunächst musste er in der Operation am 30. September das falsch angewachsene Knochenteilchen, das sehr klein war, mit einer Art Meißel und großem manuellem Geschick wieder ablösen. „Eine heikle Prozedur, da muss man auch Glück haben. Es ist nichts kaputtgegangen.“ Nachdem das abgesprengte Stück richtig platziert war, fixierte Pahl es mit zwei Schrauben. „Es waren zwei Schrauben erforderlich, damit das Knochenstück sich nicht verdreht“, erklärt der Orthopäde. „Bei solch filigranen Operationen kann man sich keine Fehlversuche erlauben, die Schrauben müssen direkt sitzen.“ Die Knochenschrauben bestehen aus bioresorbierbarem Material, aus Milchsäure und Glycolsäure. „Sie bleiben solange sehr stabil, bis der Knochen geheilt ist. Dann baut der Körper das Material ab, an seiner Stelle bildet sich normaler Knochen“, sagt Pahl.

„Gleichzeitig wurde bei der Operation noch eine Metallplatte entfernt, mit der bei einem früheren Eingriff mein gebrochenes Schlüsselbein fixiert worden war“, verrät Lisa Klein. Dreimal hat sich die Weltklasse-Sportlerin schon das Schlüsselbein gebrochen und war deswegen fünfmal operiert worden. Ans Aufhören hat sie nicht gedacht.

Nach dem Eingriff im Dudweiler Krankenhaus litt Lisa Klein weiterhin unter Schmerzen, beherzigte jedoch alle Ratschläge, die Markus Pahl ihr für die Reha gegeben hatte. Zunächst war die Schulter ruhiggestellt, dann wurde die Beweglichkeit wiederhergestellt. Dazu absolvierte die Radrennfahrerin eine wochenlange ambulante Reha bei Physiotherapeut Patrick Alt im Optifit in Ludweiler. Zunächst waren nur passive Bewegungsübungen möglich, der Trainer führte die Bewegungen durch. Dann durfte Klein selbst aktiv werden: „Ich habe viele Übungen vor allem mit dem Theraband gemacht.“ Eine Kontrolle im MRT kurz nach Weihnachten zeigte, dass die Fraktur korrekt verheilt war, aber dass die Radfahrerin noch weit weg vom engen Griff der Zeitfahrposition war. Das sollte erst wieder Anfang Februar möglich sein.

Im Januar stieg Lisa Klein wieder voll ins Training ein. Zwölf bis 20 Stunden legt sie pro Woche auf dem Rad zurück. Als sie Ende Januar wieder zu Markus Pahl kam, war sie schon wieder 2700 Kilometer gefahren. „Die Schulter war überdurchschnittlich schnell verheilt, sportliche Aktivitäten waren wieder vertretbar“, sagt Markus Pahl.