Deutschland sucht den Superstar : Zur nächsten Show auf die Insel Mykonos

Homburg/ Sulzbach Drei Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ aus dem Saarland haben sich für die Auslandsrunde qualifiziert.

Ab nach Mykonos! Kevin Jenewein aus Sulzbach, Marvin Frederic Ventura Estradas aus Homburg sowie dessen Freundin und Neu-Saarländerin Katharina Eisenblut haben es in der RTL-Show „DSDS“ in den so genannten Auslandsrecall geschafft. „Der Auftritt ist super gelaufen“, ist Kevin erleichtert. Denn zuvor hatten seine Gruppen-Kameraden Serzan „Serrano” Mehmedov und Lika Bejtulla extreme Probleme mit dem Song „Power Over Me” von Dermot Kennedy, weil sie kein Englisch können. Zudem bekamen sie nur wenig Schlaf ab. Doch dann hätten die beiden ihren Auftritt im Kuhstall eines Klosters trotz kleiner Textpatzer gut durchgezogen.