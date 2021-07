Steht die Stadtautobahn bald unter Wasser? : Wie sehen die Pegelstände im Saarland aus?

Saarbrücken Regen, Regen – nichts als Regen. Droht jetzt Hochwasser auf der Stadtautobahn. Wir haben beim Hochwassermeldezentrum nachgefragt.

Immer wenn es (stark) regnet, denken viele Saarbrücker an die Stadtautobahn. Steht die A623 bald wieder unter Wasser – und ich daher bald im Stau? Nun hat es die vergangenen Wochen stark geregnet, gerade in den vergangenen Tagen kamen Massen herunter, doch Klaus Rigol von der Hochwassermeldezentrale im Landesamt für Umweltschutz (LUA) zeigte sich am Freitagmorgen relativ gelassen. „Ich werde heute keine Hochwasserinformation versenden müssen“, sagt er. Zu wenig Regen komme herunter, als dass Saar oder Blies Anstalten machen könnten, über die Ufer zu gehen. Im Gegenteil: So zeigten sich die Pegelstände am Freitagmorgen eher fallend. Die Saar bei St. Arnual hatte 2,40 Meter Tiefe, zwei Zentimeter weniger als am Donnerstag. Die Saar schwappt bei einem Pegelstand von 3,80 Meter auf die Autobahn über. „Davon sind wir sehr weit entfernt“, stellt Rigol fest, der auch erklärt, dass die Behörde selbstverständlich in ihre Berechnung und Vorhersagen auch die Wetterdaten aus Metz und Straßburg mit einbeziehe. Die Mosel bei Perl verzeichnte am Freitagmorgen zum Beispiel mit 4,56 Meter leicht steigende Pegel (plus drei Zentimeter), die Blies bei Reinheim hatte mit 2,15 Meter wiederum drei Zentimeter weniger als gestern. „Nach derzeitigem Stand sind also keine Hochwasserwarnungen benötigt“, betont Rigol.