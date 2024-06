Extreme Unwetter in weiten Teilen Deutschlands Hochwasser sorgt für Lebensgefahr und Katastrophenfall - hier spitzt sich die Unwetterlage dramatisch zu

Bei Augsburg spitzt sich die Lage zu. Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Es genüge nicht mehr in höhere Stockwerke zu gehen, warnten die Behörden. Am Samstagmittag sind ein Deich und ein Damm gebrochen, wie das Landratsamt mitteilte. Bewohner in bestimmten Straßenzügen in dem Ort Diedorf müssen ihre Wohnhäuser verlassen. Aufgrund der hohen Wassermassen werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet, teilte das Landratsamt Augsburg mit.