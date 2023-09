Feiern wir im Spätbarock Drei Jahre saniert – Jagdschloss Karlsbrunn öffnet

Am Freitag ermöglichte ein Pressetermin einen Blick in das für rund 3,3 Millionen Euro neu gestaltete Gebäude. Einstiger Bauherr war zwischen 1769 und 1783 Graf Ludwig von Nassau-Saarbrücken. Die barocke Gestaltung ist praktisch komplett erhalten geblieben, lediglich die einstige Remise – also das Wirtschafts- und Kutschengebäude – wurde zum Veranstaltungssaal. Das Jagdschloss bietet künftig über die im Oktober öffnende Gastronomie hinaus zahlreiche Möglichkeiten für Tagungen, kulturelle Veranstaltungen und Hochzeiten – im historisch ausgestatteten Trauzimmer sind standesamtliche Trauungen möglich. Bauherr ist der von Bund und Land geförderte „Zweckverband Regionalentwicklung Warndt“, an dem der Regionalverband, die Stadt Völklingen und die Gemeinde Großrosseln beteiligt sind. Das Jagdschloss soll ein touristischer Anziehungspunkt auch für das benachbarte Frankreich werden.