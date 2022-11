Von „Heinz Becker“ bis „Der kleine Lord“ : „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – Sendetermine der besten Weihnachtsfilme im TV

Drei Haselnüsse für Aschenputtel Foto: dpa/-

Weihnachtsplätzchen, Stollen, kuschelige Wolldecke – und schon steht einem gemütlichen Filmabend nichts mehr im Wege. Das Angebot ist riesig. Wann die besten Weihnachtsfilme im Fernsehen laufen.

Die Vorweihnachtszeit ist gestartet. Dabei dürfen die bekannten Weihnachtsfilme nicht fehlen. Von bekannten Klassikern über Kinderfilme bis hin zu Romanzen, die das Herz erwärmen – für alle sollte etwas dabei sein.

Wir geben einen Überblick über die Sendetermine der bekanntesten Filme im TV und sagen Ihnen, bei welchen Streamingdiensten die Weihnachtsklassiker ebenfalls im Angebot sind.

Familie Heinz Becker – Alle Jahre wieder

Ja, es ist für viele ein TV-Klassiker: In der Weihnachtsepisode „Familie Heinz Becker – Alle Jahre wieder“ läuft bei Heinz Becker, seiner Frau Hilde und seinem Sohn Stefan kurz vor den großen Festtagen wenig nach Plan. Im Gegenteil. Bei den Vorbereitungen auf Weihnachten geht es vielmehr drunter und drüber. Die Weihnachtsfolge der Comedyserie aus dem Saarland hat eine Länge von 26 Minuten. Premiere feierte sie 1994.

24. Dezember: 15.30 Uhr, ARD

„Alle Jahre wieder“ mit der der saarländischen Familie Becker Foto: WDR/Hajo Hohl

Der kleine Lord

Ebenfalls ein wahrer Weihnachtsklassiker ist der „Der kleine Lord“ von 1980. Der achtjährige Cedric Errol soll als einziger noch lebender Verwandter den imposanten Besitz seines Großvaters Graf von Dorincourt erben. Cedric zieht deshalb zu seinem Opa auf das Familienschloss. Und dort gelingt es ihm mit seiner aufgeschlossenen Art tatsächlich, das erhärtete Herz des Großvaters zu erweichen.

Der kleine Lord Foto: ard

23. Dezember: 20.15 Uhr, ARD

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Und auch dieser Film gehört für viele wohl genauso zu Weihnachten wie ein schön geschmückter Tannenbaum: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das Märchen zeigt Aschenbrödel, die bei ihrer bösen Stiefmutter lebt, doch eines Tages von einem Kutscher einen Zweig mit drei Haselnüssen erhält. Ein Geschenk, das das Schicksal von Aschenbrödel völlig verändert.

27. November 2022: 15.35 Uhr, ARD

Kevin – Allein zu Haus

Jedes Jahr ist er alleine zu Haus: Kevin. Und auch in diesem Jahr vergisst ihn seine Familie wieder, als diese ohne ihn in den Weihnachtsurlaub reist. Der achtjährige Kevin erkennt schnell die Vorzüge des Alleinseins und will es sich gemütlich machen. Ein Wunsch, den zwei Einbrecher jedoch durchkreuzen. Doch Kevin kommt ihnen auf die Schliche – und ist ihnen stets einen Schritt voraus.

23. Dezember 2022: 20.15 Uhr, 3 Plus (Schweiz)

Kevin – Allein in New York

Ebenfalls kultig ist die Fortsetzung, in der Kevin alleine in New York unterwegs ist. Genau wie in Teil eins duelliert er sich mit zwei Einbrechern, die noch eine Rechnung mit Kevin offen haben.

23. Dezember 2022: 22.20 Uhr, Plus 3 (Schweiz)

Schöne Bescherung

Wer bereits vor Weihnachten in Weihnachtsstimmung kommen möchte, der sollte „Schöne Bescherung“ einschalten. Ebenfalls ein Klassiker zu dieser Jahreszeit. Denn seit bereits 30 Jahren sorgt die Familie Griswold an Weihnachten für gute Unterhaltung. Auch hier steht das Chaos im Mittelpunkt. Ein Chaos, das sogar fast ein Atomkraftwerk lahmlegt. Doch es ist nur eine von vielen Anekdoten rund um Chevy Chase (Clark Griswold).

Ab 14. Dezember 2022: Mehrere Sendetermine bei Sky Cinema Family

Tatsächlich ... Liebe

„Tatsächlich ... Liebe“ ist ein emotionaler, romantischer Episodenfilm mit zehn Geschichten über die Liebe. So gibt es den verwitweten Familienvater, der seinen Sohn dabei unterstützt, seine erste große Liebe zu erobern. Oder den Premierminister, der sich in eine Angestellte verliebt. Außerdem stellt ein Techtelmechtel eine festgefahrene Ehe ziemlich auf die Probe. Es sind drei willkürlich ausgesuchte Handlungen – aber sie erwärmen das Herz.

Der Polarexpress

Der Animationsfilm „Der Polarexpress“ sorgt ganz besonders bei Kindern für freudige Stunden. Aber auch so mancher Erwachsener dürfte den Film in sein Herz geschlossen haben. Worum geht’s eigentlich? Ein kleiner Junge befindet sich eines Tages in einem riesigen Zug auf einer sagenhaften Reise zum Nordpol – und das, obwohl er die Existenz des Weihnachtsmannes anzweifelt. Auf der Fahrt findet er einige neue Freunde und erlebt viele Abenteuer. Ob er den Glauben an den Weihnachtsmann wiedererlangt?

Kevin – Allein zu Haus Foto: dpa/Sat1/dpa

Ab 12. Dezember 2022: Mehrere Termine bei Sky Cinema Family

Der Grinch

Den Grinch dürften ebenfalls viele auf der Weihnachtsfilm-Liste stehen haben. Der Film erzählt die Geschichte vom Grinch, der Weihnachten alles andere als mag. Deshalb verkleidet er sich als Weihnachtsmann und stiehlt die Geschenke des Nachbarortes Whoville. Doch die Rechnung hat er ohne die Ortsbewohnerin Cindy Lou Who gemacht.

9. Dezember 2022: 20.15 Uhr, Super RTL

Das Wunder von Manhattan

Schöne Bescherung Foto: domino

Ein leidenschaftlicher Kaufhaus-Weihnachtsmann namens Kriss Kringle beteuert, der echte Weihnachtsmann zu sein. Während ihn die Kinder lieben, sehen die Erwachsenen in Kringle einen Verrückten. Ihm droht sogar die Einweisung in die Psychiatrie. Kringle setzt nun alles daran, dass die Erwachsenen ihm glauben. Denn nur so kann er den Kindern ihre Weihnachtsgeschenke bringen. Auch der kleinen Susan, die einen ganz besonderen Wunsch hat.

3. Dezember 2022: 20.15 Uhr, Vox

Der Grinch Foto: dpa/Uip

Tatsächlich Liebe Foto: dpa/Peter Mountain

Das Wunder von Manhattan Foto: Röhnert

Der Polarexpress Foto: Warner/Verleih

Weitere Weihnachtsklassiker, die im Dezember laufen: