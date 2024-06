Drama um Rückführung aus Kuba Saarländerin kämpft um toten Ehemann – kurz vor seinem Geburtstag kommt der Schock

„Ich warte noch immer verzweifelt auf die Urne meines verstorbenen Mannes“: Diese Nachricht schickt Regina Schlösser am 12. Mai 2024 nach Kuba. Zur Deutschen Botschaft. Eine von inzwischen unzähligen Mails, die die 69-Jährige aus Riegelsberg Richtung Karibik sendet. An diesem 12. Mai ist ihr Mann Detlef Wildt „inzwischen mehr als neun Wochen tot“, wie sie in der Mail schreibt. Verstorben im Traumurlaub in Kuba. Beim Baden an einem Traumstrand in der Karibik, drei Tage vor der geplanten Abreise (wir berichteten).