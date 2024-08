Interview Dr. Thomas Stolz „Nur ein Drittel der Fälle ist wirklich dringend“

STOLZ Nur ein Drittel der Fälle ist wirklich dringend. Wenn solche Patienten zum Bereitschaftsdienst kommen, werden sie vorrangig innerhalb von vier Stunden versorgt. Das heißt, zwei Drittel der Patienten müssen nicht dringend behandelt werden. Ein Teil davon könnte daher am Telefon zu einem Zeitpunkt in die Bereitschaftsdienstpraxis bestellt werden, wenn dort weniger Andrang herrscht. Und mehr als ein Viertel der Patienten müsste gar nicht zum Bereitschaftsdienst. Hier liegt keinerlei Dringlichkeit vor. Teilweise lassen sich die Fragen der Patienten telefonisch klären, in anderen Fällen reicht es auch aus, am nächsten Werktag den Hausarzt aufzusuchen.