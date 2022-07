Wegen Documenta-Ausstellung in Kassel : Saarländer stellt Strafanzeige gegen Bundeskulturministerin Claudia Roth

Die Documenta in Kassel muss sich aktuell mit Antisemitismus-Vorwürfen herumschlagen. Grund ist das Kunstwerk einer indonesischen Gruppe. Ein Saarländer hat deshalb jetzt Anzeige gestellt – auch gegen die Bundeskulturministerin der Grünen.

Wie der Dillinger in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilt, hat er nun auch Strafanzeige gegen Bundeskulturministerin Claudia Roth (Grüne/Bündnis 90) erstattet. Hintergrund: „vorsätzliche wissentliche Duldung und Förderung von Antisemitismus“ bei der Ausstellung in Kassel.

Gilbert Kallenborn macht sich immer wieder gegen Verunglimpfung des Andenkens an die Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft stark. Zuletzt hatte er die Saarbrücker Staatsanwaltschaft eingeschaltet, nachdem Flugblätter von Impfgegnern im Umfeld von Stolpersteinen in St. Ingbert aufgetaucht waren. Darin setzten die Verfasser ihre eigene Lage mit den im Dritten Reich (1939 – 1945) verfolgten und ermordeten Nazi-Gegnern gleich. In den Boden eingelassene Bronzesteine erinnern dort an deren Schicksal. Kallenborn im Februar gegenüber der SZ zur Impfgegner-Aktion: „Ich fühle mich als Jude selbst davon betroffen.“